Блогер Хованский заявил, что у него есть доказательства нетрадиционной ориентации Ивана Урганта

Юрий Хованский заявил, что Иван Ургант гей. Видеоблогер, который не так давно вышел из тюрьмы, приводит доказательства. Хованскийуверяет, что известный телеведущий не тот, за кого выдает себя. Якобы у Ивана нетрадиционная сексуальная ориентация. Впервые на данную тему Юрий заговорил с исполнителем Big Russian Boss:

«Ургант — гей, а семья ему нужна просто для оправдания. Он «жарит» молодых мальчиков в сауне», — заявил блогер.

32-летний артист извиняться за свои слова не планирует, поскольку имеет неоспоримые доказательства:

«Мать моей бывшей женщины занималась доставкой раков в элитные сауны. Она все видела», — сказал мужчина во время очередного выпуска шоу «Осторожно: Собчак».

Ксения возмутилась высказываниями Хованского, однако спорить с ним не стала.

«Могу говорить все, что пожелаю. Хочу говорить для красного словца, говорю. Никогда себя не считал храбрым. Я приспособленец редкостный - в разных ситуациях по-разному себя веду и ничего плохого в таком поведении не вижу», — заключил певец.