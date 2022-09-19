Блогер Хованский заявил, что у него есть доказательства нетрадиционной ориентации Ивана Урганта

В ходе личной встречи президента Владимира Путина и китайского лидера раскрыты тайные планы касетельно спецоперации на Украине. Но только Си
Вооружённые силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток прорваться в Красный Лиман. Об этом заявил военкор Семён Пегов. Как отмечает корреспондент,
Украинская сторона уверяет, что ВСУ удалось полностью взять под контроль город Купянск (Харьковская область). Сообщило об этом издание «Военное
Владимир Соловьев, как и стоило ожидать, резко отреагировал на обращение Пугачевой, пожелавшей стать иноагентом. Телеведущий подколол звезду.
Министерство культуры Украины решило объявить о ликвидации Наташа Королёвой, которая является уроженкой Украины, но давно там не живет. Большую часть
Стало известно, как сейчас выглядит повзрослевшая дочь-красавица Татьяны Арнтгольц от ее экс-супруга Ивана Жидкова. К слову сказать, наследнице пары
Алексей Леонков, военный экперт, рассказал, что необходимо сделать ВС РФ на линиях боевого соприкосновения. По словам военкора, российким военным
Советским районным судом Челябинска был оштрафован 38-летний мужчина по ст. о дискредитации ВСР. Административный протокол на челябинца составлен в
Воинские подразделения «Ладога» (артиллерийский разведывательный дивизион) и «Онего» (подразделение материально-технического обеспечения) пополнятся
Адриан Боке, французский военный эксперт, рассказал о подготовке второй Бучи в Изюме. В прямом эфире специалист заявил о звонке некого врача из
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