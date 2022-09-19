Блогер Настя Ивлеева рассказала о поцелуе с экс-супругом: «Это прогрев к авторскому курсу»

Телеведущая Настя Ивлеева прокомментировала свой страстный поцелуй с бывшим супругом, певцом Элджеем на сцене. Блогер заявила, что это является прогревом к ее авторскому курсу.

Настя прокомментировала случившийся поцелуй с экс-мужем. При этом Ивлеева не упустила шанс остроумно пост****ь Ольгу Бузову,а также Ксению Бородину, которые организовывают платные курсы женщинам касательно жизни после развода.

"Это ведь прогрев к моему новому авторскому курсу под названием "Как остаться друзьями с бывшым". Бузеныш внесла предоплату", – подписала снимок Настя.





Рэпер и ведущая связали себя узами брака осенью 2019 года. В 2021 году девушка заявила о разводе. Несмотря на расставание знаменитостей, они часто проводят вместе свободное время.

При этом блогерша честно призналась, что встречается с бывшим возлюбленным ради хайпа. Поэтому их совместные видеоролики «ни о чем не говорят».