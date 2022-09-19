Издание «The Guardian» выпустило материал о просьбе примадонны Аллы Пугачевой касательно иноагентства

Британская газета The Guardian сегодня, 19 сентября, выпустила новый материал об российской певице Алле Пугачевой. Как пишет таблоид, «певица, которая прославилась в советское время, просит называть ее «иностранным агентом» после осуждения ее мужем конфликта в Украине». В материале издания содержится снимок Пугачевой с похорон первого президента СССР Михаила Горбачева.

Пресса уточняет, что российская исполнительница высказалась против спцеоперации на Украине, «где гибнут мальчики за чьи-то иллюзорные цели». По словам авторов статьи, такой смелый комментарий Примадонны — первый случай, когда икона российского шоу-бизнеса публично раскритиковала происходящий конфликт. Таблоид также подчеркивает, что Максим Галкин присоединился к правозащитникам, оппонентам Кремля.

Популярное британское издание напоминает, что 73-летняя Алла Борисовна продала 250 миллионов пластинок. Она была чрезвычайно популярной в советские времена. Более того, пишут репортеры, популярность Пугачевой остается таковой в течении 55-летней карьеры.

The Guardian в конце материала добавляет, что Народная артистка России несколько раз лично встречалась с президентом Владимиром Путиным, при этом публично никода не поддерживала лидера РФ.