Издание «The Guardian» выпустило материал о просьбе примадонны Аллы Пугачевой касательно иноагентства

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Издание «The Guardian» выпустило материал о просьбе примадонны Аллы Пугачевой касательно иноагентства
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Фото из открытых источников

Британская газета The Guardian сегодня, 19 сентября, выпустила новый материал об российской певице Алле Пугачевой. Как пишет таблоид, «певица, которая прославилась в советское время, просит называть ее «иностранным агентом» после осуждения ее мужем конфликта в Украине». В материале издания содержится снимок Пугачевой с похорон первого президента СССР Михаила Горбачева. 

Пресса уточняет, что российская исполнительница высказалась против спцеоперации на Украине, «где гибнут мальчики за чьи-то иллюзорные цели». По словам авторов статьи, такой смелый комментарий Примадонны — первый случай, когда икона российского шоу-бизнеса публично раскритиковала происходящий конфликт. Таблоид также подчеркивает, что Максим Галкин присоединился к правозащитникам, оппонентам Кремля.

Популярное британское издание напоминает, что 73-летняя Алла Борисовна продала 250 миллионов пластинок. Она была чрезвычайно популярной в советские времена. Более того, пишут репортеры, популярность Пугачевой остается таковой в течении 55-летней карьеры.

The Guardian в конце материала добавляет, что Народная артистка России несколько раз лично встречалась с президентом Владимиром Путиным, при этом публично никода не поддерживала лидера РФ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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