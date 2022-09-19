Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров отвез 22-летнюю невесту отдыхать на Мальдивы

Ведущая скандального шоу «Дом-2» Ксения Бородина развелась со своим вторым супругом Курбаном Омаровым в минувшем году. Как признавалась теледива, бизнесмен изменял ей с некой 21-летней девушкой Валерией.

Сейчас предприниматель продолжает строить с отношения с разлучницей. Омаров часто делится совместными фотографиями с избранницей в личном микроблоге.

Сегодня Курбан опубликовал очередное видео, на котором заснят на Мальдивах. На кадрах мужчина пытается сбить с пальмы кокос. В ролике также присутствует невеста бизнесмена, которая нежно с ним обнимается и проявляет свои чувства.

«Глядя на нее, можно подумать, что этой в стране голод. Глядя на меня, можно подумать, что по моей вине голод», — написал экс-супруг Бородиной.

Следует отметить, что Омаров настроен по отношению к молодой возлюбленной очень серьезно. Он даже отвез ее в родной Дагестан на знакомство с родителями и подарил роскошные бриллиантовые серьги. В своих соцсетях Валерия называет его «любимым мужем».