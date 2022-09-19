Филипп Киркоров на премьере фильма «Красная шапочка» отказался говорить про Аллу Пугачеву

Филипп Киркоров на премьере «Красной шапочки» отказался говорить про Аллу Пугачеву. Король отечественной эстрады был весьма недоволен, когда ему задали вопрос о его экс-супруге.

55-летний артист эстрады появился на показе кинофильма. Премьера картины состоялась 19 сентября в Москве. «Красная шапочка» выйдет в прокат через несколько дней, а именно 22 сентября.

На ковровой дорожке Филипп Бедросович появился, как всегда, в ярком и неординарном наряде. Киркоров облачился в принтованный бомбер и лимонные брюки с узорами. Также дополнил образ певец начесом и красными стильными очками.

При этом исполнитель не был в настроении, неохотно отвечал на вопросы прессы. Когда артисту задали вопросы про Примадонну, которая вступилась за Максима Галкина и попросила признать ее иноагентов, Киркоров промолчал. При этом «Мистер Евровидение» посмотрел на журналистов грозным взглядом.