Гимнастика Севастьянова покорила поклонников откровенным снимком в бикини

Каролина Севастьянова опубликовала у себя в соцсетях новое откровенное фото. Девушка выложила снимок с пляжа и подписала его словами "Лето ещё не закончилось".

На фотографии российская гимнастка предстала в черном открытом купальнике, продемонстрировав роскошные формы. Поклонники прокомментировали пляжный образ девушки. Подписчики пришли в восторг от утонченной фигуры спортсменки и ее пышного бюста.

«Какая же вы красавица, просто куколка».

«Какие ножки!»

«Фигура —просто бомба».

«Сплошное совершенство»