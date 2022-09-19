Телеведущая Ида Галич продолжает общаться с Аланом Басиевым после развода

Телеведущая Ида Галич и фотограф Алан Басиев развелись весной минувшего года. Сейчас о личной жизни знаменитость говорит неохотно.

Как призналась 32-летняя видеоблогер в программе НТВ «Однажды…», она сделала все для того, чтобы сохранить свою семью. Однако решение о разводе считает правильным.

«Сейчас мы хорошо общаемся, растим сына. У нас есть друг к другу какое-то уважение», - призналась ведущая.

По словам девушки, причиной расставания с бизнесменом стали не измены, оскорбления либо рукоприкладство. Однако, почему они с мужем развелись, никто никогда не узнает.

Последнее время в прессе также пишут о романе Галич и блогера Стаса Круглицкого. Она назвала мужчину «хорошим», но отметила, что полтора месяца не состоит в отношениях и пока что не планирует.

«Пока что не собираюсь, у меня есть мнение, что я никому сейчас не готова отдавать золотые годы. Решила, что буду заниматься только собой любимой, карьерой и семьей», - заявила Ида.

Стоит сказать, что Алан и Ида сыграли свадьбу 2018 году. Пара наслаждалась друг другом, обзавелась ребенком и даже готовилась переехать в новый просторный дом. Однако спустя два года супруги неожиданно заявили о расставании.