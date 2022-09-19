Интересное кино. Как отчеты Смольного о «комфортной среде» для инвалидов противоречат реальности

В Комблаге Смольного рассказали о формировании «комфортной и доступной» среды для людей с ограниченными возможностями. Особо были отмечены ввод в эксплуатацию низкопольных автобусов, звуковых светофоров и инклюзивных детских площадок. Петербуржцы посчитали видеоотчет комитета «интересным кино» и отметили значительное усложнение жизни маломобильных жителей города на фоне коррупции и проведения властями сомнительных тендеров.

В официальной группе Комитета по благоустройству Петербурга опубликовали запись эфира на телеканале «Санкт-Петербург», в котором, в частности, Заместитель председателя комитета по благоустройству Лариса Канунникова рассказала об успехах в формировании комфортной среды для маломобильных граждан.

«Петербург – комфортный, доступный и дружелюбный ко всем город. Низкопольные автобусы, звуковые светофоры, инклюзивные детские площадки, специальные маршруты к социальным объектам. Создание общественных пространств, удобных для людей с ограниченными возможностями здоровья, - одно из приоритетных направлений работы Комитета по благоустройству», — сообщается в группе Комблага.

В комментариях петербуржцы не согласились с оптимистичными заявлениями представителя комитета и напомнили Смольному о серьезных трудностях, с которыми маломобильные горожане вынуждены сталкиваться ежедневно.

Так, пользователи жалуются на высокие поребрики, через которые тяжело переступать даже здоровым людям.

Горожане обратили внимание на крайне громкую звуковую социальную рекламу в новых низкопольных автобусах. По словам пассажиров, «информационный ор» в салонах о необходимости соблюдать правила дорожного движения делает поездки крайне дискомфортными.

Отдельно они «поблагодарили» Смольный за транспортную реформу, в результате которой с городских улиц исчезли привычные юркие «маршрутки». В результате многие инвалиды теперь не имеют возможности перемещаться по городу, а «сидят дома».

Новая реформа привела к серьезным трудностям не только для горожан с ограниченными возможностями. С момента ее старта в апреле текущего года петербуржцы неоднократно жаловались на серьезные ухудшения в сфере обслуживания общественного транспорта – увеличение интервала движения, безальтернативное упразднение привычных маршрутов, трудности с оплатой проезда в связи с запретом на использование наличных средств и другие. Также известно, что «лазурные» автобусы, которые пришли на смену тем самым «маршруткам», регулярно самовозгораются, а их водители не соблюдают ПДД.

Стоит отметить, что в Петербурге сложилась неоднозначная ситуация в сфере помощи инвалидам – с явными признаками коррупционных схем.

Так, издание «Фонтанка » в июле месяца сообщило, что родители петербургских детей-инвалидов столкнулись с серьезными трудностями при попытке воспользоваться льготными путевками для отдыха на юге. Так, билеты на поезд традиционно нужно покупать как можно раньше, иначе есть риск остаться без них. Лучше всего – за 90 дней. Однако приобрести билеты так рано невозможно, поскольку в это время еще проводятся тендеры. Родителям в итоге приходилось приобретать билеты за свой счет, что больно бьет по семейному бюджету.

Проблемы возникали и на месте отдыха – сообщалось о случаях антисанитарии в льготных санаториях и учреждениях, встретивших детей закрытыми дверями.

При этом компании, ответственные за организацию некачественного отдыха для детей инвалидов, продолжают регулярно выигрывать тендеры от Смольного. Например, организация «Земля-тур» и родственная ей «АСИ-тур», о проблемах с которыми «Фонтанке» сообщила одна из читательниц, в 2019 году попали в поле зрения антимонопольщиков – в их деятельности увидели признаки картельного сговора. После оплаты штрафов суммой чуть менее миллиона рублей каждая они продолжили работать. Однако уже в 2021 году «АСИ-тур» снова отметилась в скандале – в пансионате, куда организовала отправку детей-инвалидов компания, постояльцам пришлось неделю жить без воды.

В конечном итоге за отчетами об успехах и обещаниями «комфортной среды» для петербуржцев с ограниченными возможностями от команды губернатора Александра Беглова в Смольном могут скрываться очередные банальные схемы по обогащению чиновников.