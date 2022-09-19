Красовский: «Вы вылезайте, Алла Борисовна, из своей Грязи и поезжайте на Донбасс»

Странные симптомы новых видов коронавируса могут быть похожи на обычное ОРВИ. Не исключены тяжелые последствия для людей из групп риска. Об этом
В ходе личной встречи президента Владимира Путина и китайского лидера раскрыты тайные планы касетельно спецоперации на Украине. Но только Си
Владимир Путин вчера лаконично высказался о контрнаступлении ВСУ: «Ну, посмотрим, чем оно закончится». Эксперты увидели в этой фразе нехороший знак
Пётр Толстой, соавтор законопроекта об иноагентах, заявил, что Алла Пугачёва не станет иноагентом. По словам заместителя председателя ГД, певица
В Сети появилось видео, на котором Алла Борисовна Пугачева поет с хором геев. Фрагмент видеоролика с необычного концерта Примадонны появился в
Владимир Соловьев, как и стоило ожидать, резко отреагировал на обращение Пугачевой, пожелавшей стать иноагентом. Телеведущий подколол звезду.
Алексей Леонков, военный экперт, рассказал, что необходимо сделать ВС РФ на линиях боевого соприкосновения. По словам военкора, российким военным
Советским районным судом Челябинска был оштрафован 38-летний мужчина по ст. о дискредитации ВСР. Административный протокол на челябинца составлен в
Воинские подразделения «Ладога» (артиллерийский разведывательный дивизион) и «Онего» (подразделение материально-технического обеспечения) пополнятся
Адриан Боке, французский военный эксперт, рассказал о подготовке второй Бучи в Изюме. В прямом эфире специалист заявил о звонке некого врача из
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