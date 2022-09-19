Красовский: «Вы вылезайте, Алла Борисовна, из своей Грязи и поезжайте на Донбасс»

Недавнее заявление Пугачевой о спецоперации удивило россиян. Коллеги раскритиковали артистку. К ним присоединился Антон Красовский. Публикация звезды, которая выступила против СВО и заступилась за супруга, разозлила ведущего.

Красовский не сдержал эмоций. Он резко обратился к 73-летней артистке.

«Алла Борисовна призвала признать ее иноагентом вслед за Галкиным. Иностранным агентом признают человека, который как ваш, как вы говорите, супруг делает что-нибудь, пишет антирусские посты. Когда ты не делаешь ничего, признать агентом иностранным не за что. Когда человек последнюю песню спел 45 лет назад, тогда нужно было признавать вас иностранным агентом. Но тогда вы не писали таких заносчивых постов», — гневно заявил 47-летний журналист.

Также Антон добавил, что Пугачевой необходимо вместо подобных заявлений поехать на Донбасс:

«Речь не об этом. В вашем посте есть весьма ценный текст, где вы говорите, что ребята умирают за чьи-то иллюзорные цели... Вы поезжайте на Донбасс, а не туда, куда привыкли все время ездить. Ни в Латвию, ни в Израиль, ни в США, вылезайте из Грязи и поезжайте в Донбасс, там посетите «Аллею ангелов».