Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил, что организаторы концертов запрещают Z-символику

Солист рок-группы «Агаты Кристи» пожаловался на трудности с проведением некоторых концертов. Вадим Самойлов заявил Владимиру Соловьеву, что в России артистам не дают выступать с Z-символикой.

Основатель и вокалист известного российского и советского коллектива решил посетить студию Владимира Соловьева. В передаче «Соловьев LIVE» Самойлов пожаловался на сложности с организацией выступлений после начала специальной военной операции РФ на Украине.

В беседе с ведущим музыкант сообщил, что некоторые организаторы в России запрещают им использовать Z-символику. Как полагает солист, такие люди, наверное, боятся реакции аудитории. Ведь сегодня в обществе нет однозначного мнения касательно проведения спецоперации.

Самойлов также отметил, что людям, особенно артистам, необходимо громко кричать о поддержке армии России.