Это зрелище шокирует каждого: как сегодня живут наследники Людмилы Гурченко

Своим наследникам Людмила Гурченко оставила 3-комнатную квартиру, расположенную в центре столицы. В этой квартире, которая сейчас принадлежит внучке артистки, состоялась генеральная уборка. К приезду компании Елена Королёва вынесла из дома много хлама на мусорку. Уборщики, которые оценили фронт работ, буквально схватились за сердце и чуть не упали в обморок.

Такое за несколько лет своей работы они впервые увидели! На потолке — паутина, на мебели море пыли. На кухне — многолетний слой жира. К выключателям тоже страшно прикасаться.

Унитаз в желто-коричневых пятнах. В ванне в воде лежит грязное белье. Расческа помнит еще локоны самой госпожи Гурченко.

Как говорят работники, в квартире не убирали пять лет как минимум! Внучка Гурченко утверждает, что когда у нее есть время, то всегда следит за порядком.

Работники с трудом смогли сдержать свое отвращение, едва переступив порог дома. Там хозяйничают клопы и тараканы. Всё постельное белье в следах крови от укусов этих насекомых. Уборка, которая продлилась более 10 часов, это только начало.

«Здесь всё очень запущено. Попадались нам подобные квартиры, но эта в „хит-параде“ на первом месте», — заявили уборщики, шокированные зрелищем.