Диана Арбенина со сцены жестко послала организаторов частной вечеринки

Также в строгом списке требований, который буквально взбесил Арбенину, был пункт об алкоголе за свой счет, оперативном посещении туалета и быстром освобождении гримерки.

Стоит сказать, что солистка рок-группы вышла на сцену и публично зачитала перечень правил, которые, по её словам, подготовила организаторша мероприятия.

Зрители предложили Арбениной порвать лист со списком или отдать его назад организаторше Ксении. Рокерша быстро скомкала бумагу и выбросила за спину. При этом Диана красноречиво послала автора этих требований: