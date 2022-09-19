Певица Светлана Лобода поблагодарила Аллу Пугачеву за публичное выражение гражданской позиции

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Певица Светлана Лобода поблагодарила Аллу Пугачеву за публичное выражение гражданской позиции
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Фото из открытых источников

Алла Пугачева наконец-то перестала молчать. Она рассказала, как относится к происходящему конфликту между Россией и Украиной. Народная артистка заняла позицию своего супруга Максима Галкина, недавно признанного иноагентом. Также Примадонна обратилась с просьбой к Минюсту внести ее в реестр.

«Прошу меня зачислить в ряды иноагентов любимой страны, я солидарна со своим мужем. Честным, искренним человеком, неподкупным патриотом, желающим процветания и мирной жизни своей родине, а также свободы слова. Против гибели российских ребят за иллюзорные цели, которые делают страну изгоем и утяжеляют жизнь граждан», — написала Алла Борисовна.

На заявление Пугачевой в шоу-бизнесе отреагировали незамедлительно. Светлана Лобода, украинская певица, пошла еще дальше. Она отрепостила публикацию исполнительницы себе в микроблог, и отдельно обратилась к знаменитости, сопроводив пост сине-желтым флагом.

«Спасибо Вам, дорогая и любимая Алла Борисовна», — поблагодарила за публичное выражение своей гражданской позиции экс-солистка ВИАГры.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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