Певица Светлана Лобода впервые вышла на связь после слухов о покушении на её жизнь в Латвии

На днях в Сети появились слухи, что на певицу Светлану Лободу было совершено покушение. Поговаривали, после неприятного инциента, который произошел в Латвии, исполнительница попала на больничную койку.

«В Латвии было совершено покушение на Светлану Лободу. Она получила множественные ранения и доставлена в реанимацию», — написал источник.

Лобода впервые вышла на связь после сплетен. Светлана дерзко отреагировала на подобные заявления. Исполнительница хита «Твои глаза» опровергла информацию, что она находится в больнице.

«Ребята, это все фейк! Я порядке. Была в Казахстане, там давала концерт. В Латвии такое невозможно», — успокоила фанатов блондинка.

Напомним, 39-летняя звезда негативно высказалась в адрес властей РФ. Она покинула страну, и переехала в Латвию с дочками. Сейчас украинская артистка гастролирует в европейских странах, при этом продолжает активно говорить о выбранной политической позиции и поддержке родине. Концертные туры по российским городам ей запрещены.