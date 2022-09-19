Писатель Антоновский призвал заменить артистов Урганта и Пугачеву на Первом канале

Писатель, политолог и публицист Роман Антоновский призвал вместо Аллы Пугачевой и Ивана Урганта показывать на российском телевидении «патриотически настроенных исполнителей из Донбасса». Своим личным мнением журналист поделился в своем канале "Сыны Монархии" в Telegram.

Культуру в РФ необходимо срочно национализировать и патриотизировать. По крайней мере, в этом уверен Антоновский. В качестве замены шоумена Урганта и певицы Пугачевой автор блога предлагает Акима Апачева и Дарью Фрей.

На минувшей неделе СМИ сообщили, что Иван Урганта и актер Дмитрий Нагиев не будут в девятой части новогоднего фильма «Елки». Об изменениях в соцсети сообщил режиссер Евгений Кулик.

Также накануне Пугачева взорвала Сеть своим скандальным письмом к Минюсту. Примадонна обратилась к федеральному органу исполнительной власти с просьбой внести ее в реестр иноагентов вслед за супругом и отцом ее детей, пародистом Максимом Галкиным.