ТАСС: на телеканале «Россия» 26 сентября выйдет новое авторское шоу Андрея Малахова

Все, чем сейчас живет наша страна, каких успехов добиваются ее жители, какие испытания людям приходится преодолевать, какие в их обыденной жизни духовные открытия происходят. Обо всем этом мы откровенно расскажем в новой программе "Малахов", –анонсировано в сообщении федерального телеканала.