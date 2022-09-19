Осудивший СВО РФ Миша Марвин вернулся в Москву и продолжил работу в Black Star

В начале мая Миша Марвин, который родился в украинском городе Черновцы, объявил о прекращении сотрудничества с российским брендом «Black Star». Певец, который решил уехать из России, был вынужден сменить свой псевдоним на «Миша М».

Однако, выяснилось, что разлад между экс-партнерами длился недолго. В пятницу, 16 сентября, во время празднования 39-летия Пашу, кроме артистов лейбла «Black Star» и друзей предпринимателя, был замечен Марвин. Более того, исполнитель шокировал публику неожиданным заявлением.

«После возвращения в Москву, после непродолжительного отпуска и работы, мы с Вальтером и Пашу встретились, обсудили некоторые моменты, закрыли все темы. Вернули мне имя, композиции, и теперь я снова здесь», - заявил Михаил Решетняк (настоящее имя артиста - прим.ред).

Заметим, что Миша быстро сменил имя на предыдущее в соцсетях. Марвин также опубликовал новый пост:

«Да, это правда, я опять Миша Марвин. В 99% случаев необходимо поговорить и решить все проблемы. Так и произошло. Мы все обсудили. Теперь нет недопониманий. Лейбл передал мне права, мы коллеги и друзья».