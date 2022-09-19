Опубликовано видео, на котором примадонна Алла Пугачева поет с хором геев

В Сети появилось видео, на котором Алла Борисовна Пугачева поет с хором геев. Фрагмент видеоролика с необычного концерта Примадонны появился в Телеграм-канале "Арбалет Z Говорит".

Как заявили авторы этого канала, на записи Алла Борисовна дирижирует хором мужчин. Однако это мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации. Происходит действие в зале им. Чайковского в Москве в далеком 1999 году.

Кроме открывшегося дирижерского таланта, примадонна российской эстрады выступила перед зрителями в своем традиционном амплуа. Народная артистка исполнила американцам песню на английском языке "We shall owercome".

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