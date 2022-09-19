Захар Прилепин сожалеет о высокой популярности клипа «Ойда» российского репэра Oxxxymiron

Писатель и публицист Захар Прилепин в своем Телеграме выразил мнение по поводу клипа «Ойда» известного рэпера из РФ Оксимирона (Oxxxymiron). Журналист дал понять, что сожалеет о высокой популярности новой работы исполнителя.

Заметим, всего лишь за два дня после публикации ролик набрал более 2,9 миллиона просмотров. Этот факт огорчил Прилепина. По мнению блогера, это характеризует настроение среди современной российской молодёжи.

«Самый знаменитый протестный рэпер, который выступил против спецоперации и передавал средства на Украину Мирон Фёдоров, (он же Оксимирон), день назад выложил антимилитаристическую композицию со словами «Убил для себя государствоимперию». И ее посмотрели более 2,5 млн раз за день, через неделю станет где-то 10 млн. Наша молодёжь — не абсолютно наша молодёжь, мягко говоря», — возмутился беллетрист.