Журналист Владимир Соловьев намекнул, что с примадонной Аллой Пугачевой в России покончено

Владимир Соловьев «похоронил» Аллу Пугачеву после ее скандального обращения к Минюсту России. Журналист тонко намекнул, что с Народной артисткой в стране навсегда покончено.

Российский журналист, радио- и телеведущий лаконично отреагировал на заявление Примадонны. Как ранее сообщалось, 73-летняя звезда эстрады написала пост-обращение к федеральному ведомству, в котором открыто заявила, что поддерживает во всем своего супруга, выступает против действий властей, поэтому просит признать ее иностранным агентом.

Таким образом Пугачева встала на защиту юмориста Максима Галкина (он в минувшую пятницу был признан иноагентом на территории России).

Владимир Соловьев в личном Telegram-канале сделал репост этой записи с негативным «пожеланием». «Покойся с миром, Алла Борисовна…», написал он.

Таким образом журналист намекнул, что с творчеством Аллы Борисовны в РФ навсегда покончено. Также не стоит ей больше ждать поддержки и любви от своей многомиллионной армии поклонников.