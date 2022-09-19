Звезды и депутаты Госдумы прокомментировали заявление Пугачевой признать ее иноагентом

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Звезды и депутаты Госдумы прокомментировали заявление Пугачевой признать ее иноагентом
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Фото из открытых источников

На просьбу Аллы Пугачевой признать ее иноагентом вслед за Максимом Галкиным отреагировали многие звезды шоу-бизнеса.

Шоумен Гоген Солнцев, например, заявил, что певице не нужно заниматься политикой.

Актриса Людмила Поргина одобрила решение Примадонны вернуться в Россию.

Лолита Милявская выразила уверенность в том, что исполнительница навсегда не покинет родную страну.

Свое возмущение высказал рэпер Тимати. Музыкант высмеял артистку за то, что она "льёт помои на свою страну.

Солидарен с Тимати критик Сергей Соседов. Историк музыки считает, что Примадонна себя сильно переоценивает по непонятным причинам, а также мнит себя пупом земли.

По словам актрисы Марии Шукшиной, такие "заявления" Пугачева позволяет себе из-за безнаказанности.

В целом, солидарны с Аллой Борисовной актриса Юлия Высоцкая, телеведущий Андрей Бедняков, певица Вера Брежнева, исполнительница Светлана Лобода, журналистка Ксения Собчак, а также продюсер Александр Роднянский.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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