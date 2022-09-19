Звезды российского шоу-бизнеса не верят в искренность заявления примадонны Аллы Пугачевой

Алла Пугачева, которая полностью поддерживает своего супруга в его политической позиции, готова вслед за ним стать иноагентом. Российские артисты порассуждали, зачем же певица сделала такое серьезное заявление. Многие звезды сомневаются в искренности заявления Примадонны.

Стас Садальский считает, что за этим поступком исполнительницы стоит ее супруг. По заявлению актера, сообщение минюсту однозначно было написано и срежиссировано Максимом Галкиным.

Похожие чувства к артистке испытывает и Андрей Разин. По словам продюсера, он преклоняется перед талантливой женщиной и великой певицей. Боле того, говорит Разин, признание комика иноагентом совершенно не красит министерство юстиции.

Мария Шукшина, наоборот, весьма критично отнеслась к словам звезды. Актриса заявила, что российским воинам жалость Пугачевой не нужна, поскольку они выше ее морально и духовно.

Борис Корчевников, известный телеведущий, напомнил, что 73-летняя исполнительница больше не получит прежней любви своих поклонников.