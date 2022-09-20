Жириновский 10 лет назад высказал Пугачевой правду о продажных артистах

Вызов, брошенный российским властям Примадонной Аллой Пугачевой, которая заявила о солидарности с мужем и призвала ее тоже включить в список иноагентов, позволяет увидеть, как в первую очередь некоторые блогеры и журналисты пытаются из певицы, которую еще вчера все любили и обожали, сделать прокаженную.

В ход идут самые обидные нарицательные. Так, например, во многих Телеграм-каналах об Алле Борисовне начали писать исключительно как о «старухе Галкиной». Удар ниже пояса? Отнюдь. В отличие от многих, Пугачева свой реальный возраст не скрывает и уж на старуху ну никак не тянет.

А вот сегодня СМИ вдруг решили вытянуть из «нафталина» старое высказывание покойного Владимира Жириновского. Десятилетней давности, если уж быть точнее.

В 2012 году Алла Пугачева была доверенным лицом кандидата в президенты России Михаила Прохорова. Естественно, выступала с концертами в его поддержку.

Как-то женщина, которая поет, схлестнулась на телевидении с оппонентом Прохорова - Владимира Жириновского. Пугачева спросила у лидера ЛДПР, является ли частью имиджа, когда он врал и неприлично себя вел, или же это стоит рассматривать как отклонение.

«Я пять раз не женился. Я такой какой я есть! — Жириновский обрушился на Аллу Борисовну тогда в своей привычной манере (цитата по изданию «Телепрограмма.Про»). — Вы, артисты, как последние проститутки ложитесь под любого руководителя за деньги, вы все легли под Брежнева, под Горбачева, под Ельцина».

Не кажется ль, что этот список неполный и уж точно касается он не только и не столько Аллы Борисовны?!