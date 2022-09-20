Адвокат Алешкин заявил, что статус иноагента Пугачёвой отразится на фильме «Ирония судьбы»

Многие деятели шоу-бизнеса и культуры сомневаются, что Алле Пугачёвой присвоят статус иноагента, несмотря на убедительную просьбу.

Но адвокат Андрей Алешкин рассказал, как статус иностранного агента мог бы отразится на примадонне российской эстрады.

По словам правозащитника, этот статус никак не угрожает многомиллионной недвижимости певицы в России. Другое дело –это репутация Аллы Борисовной.

Выступление артиста-иноагента по телевидению помечают предупреждением. К примеру взять, именно так может произойти с популярным кинофильмом «Ирония судьбы», где звучит песня 73-летней Народной артистки.

«Саму картину «Ирония судьбы», конечно, портить не станут. А вот в титрах могут указать, что здесь используются композиции лица, которые является иностранным агентом», - высказался юрист.

«Ирония судьбы, или С лёгким паром!» —это советский двухсерийный фильм режиссёра Эльдара Рязанова, он был создан в 1975 году. В картине звучит хит Примадонны «Мне нравится».