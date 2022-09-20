Актер Анатолий Белый впервые вышел на связь с фанатами после эмиграции из РФ в Израиль

После начала СВО Анатолий Белый распрощался с любимым театром и уехал из РФ. Популярный российский актёр впервые после эмиграции в Израиль вышел на связь с поклонниками.

Артист кино по-прежнему занимается любимым делом. 49-летний актёр неоднократно заявлял, что не может оставить карьеру. Даже, находясь за рубежом, Анатолий нашел работу. Уже в ближайшие дни пройдут спектакли с участием звезды в 3-х городах Израиля. Так, Белый сыграет в спектакле Егора Трухина, который тоже сбежал из России.

Белый наконец-то вышел на связь в соцсетях и пообещал, что теперь будет чаще повляться в микроблоге. Актер решился поделится переживания от увиденного граффити во время своей очередной прогулки.

«Ради чего», написано на стене. Эту надпись на днях я увидел в Тель-Авиве. Узрел в этом некий знак. Долго ничего не писал, однако пришло время прервать молчание. Скорбь не ушла, горе также рядом, раны еще кровоточат, а сердце по-прежнему болит. Но я живу, а это значит, нужно нести крест и делать дальше свое дело. Ради чего живу? Ради всех тех, кого люблю, кто близок и дорог мне. Нужно жить дальше. Я буду делиться жизнью теперь с вами и, может быть, кому-то станет хоть немного легче. Со мной произошло много интересногов последнее время», — заявил Анатолий.