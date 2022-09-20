Актёр Сергей Пускепалис в последнем интервью призвал не плевать на могилы своих предков

Российский актёр Сергей Пускепалис, погибший в автокатастрофе, в последнем интервью для издания "Петербургский дневник" призывал не бояться признаваться в любви к своей родине и всячески высказывать ей поддержку. Также талантливый режиссёр просил не плевать на могилы своих предков.

"Я не боюсь, призываю коллег тоже не бояться. Надеюсь, они увидят это интервью. Чего им бояться и кого? Жизнь одна. Просто нужно понять, что плевать на могилы своих предков нельзя. Вы думаете, наверняка, что это история. На самом деле это является вашим будущем, будущем страны", — сказал артист.

Пускепалис искренне не понимал, почему знаменитости, оскорбившие РФ, работают в государственных театрах.

"Это не просто слова. Это ведь позиция человека, определение его в пространстве. Должно быть честно, таким людям нет места на государственных должностях", — возмутился актёр.