Блогер Жигалова рассказала о доходах Максима Галкина в РФ

Журналистка и видеоблогер Алена Жигалова рассказала, на чем сейчас зарабатывает скандально известный шоумен Максим Галкин (в РФ признан иноагентом). Помимо мирового гастрольного тура, стендап-комик записывает рекламу, которая нацелена на российскую публику. Звездная обозревательница в эфире авторского шоу «Алена, блин!», выходящего на YouTube, заявила о том, что Максим Галкин продолжает успешно зарабатывать на россиянах, даже находясь за границей.

"Недавно Галкин выложил видеоролик о том, как собирает своих детей в школу. Смотрится это все весьма забавно. Он, находясь сейчас на другом конце света (артист находится в Новой Зеландии), видит по Интернету, как двойняшки в школу собираются. Может быть, он бы рассказал лучше о том, что Пугачева собирает, а не Галкин. Он развлекается, путешествует по миру " , - возмутилась журналистка.

Также блогерша не понимает, чем в настоящее время в России занимается Примадонна, которая долгие годы не выступает и не пишет песен.