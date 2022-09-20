Друг Михаила Ефремова уверен, что на свободе актера никто не ждет

Пока Михаил Ефремов отбывает тюремный срок в Белгородской области, он успел снять там два фильма. Актера, который осужден на 7.5 лет, могут отпустить раньше на свободу за хорошее поведение.

О том, что его ждет после освобождения, актер старается не говорить. И его можно понять. Как заявил близкий друг Ефремова, на свободе Михаила, к сожалению, никто не ждет.

«Я очень боюсь за Михаила. Переживаю за то, что будет с ним после того как он окажется на воле. Боюсь, что психологически Миша может сломаться! Ему тяжело будет на свободе», - объяснил товарищ, имя которого журналисты не озвучивают.

Друг заслуженного артиста считает, что место актера в кинематографе давно занято другими артистами, которые успешно делают себе карьеру. Да и режиссеры вряд ли захотят брать 58-летнего Михаила Олеговича на роли после его оосвобождения из мест заключения.