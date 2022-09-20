Друг артиста Михаила Ефремова уверен, что актера выпустят на свободу в следующем году

Друг актера Михаила Ефремова, который сейчас отбывает наказание, заявил, что артист может выйти на свободу в следующем году. При этом близкие знаменитости считают, что он никому не нужен, особенно в области кинематографа.

Друзья и родственники беспокоятся за артиста, который сейчас находится в тюрьме за смертельное ДТП. Один из товарищей Михаила Олеговича признался, что Ефремов действительно очень много пил, что и разрушало его жизнь. Знакомый 58-летнего актера при этом надеется, что за примерное поведение звезду могут отпустить раньше назначенного срока.

Как известно, посадили заслуженного артиста РФ на 7,5 лет.

«Надеемся и верим, что за примерное поведение его выпустят намного раньше. Возможно, это произойдет уже в следующем году. У Миши хорошие адвокаты», — рассказал мужчина.

«Я опасаюсь за Михаила, и за то, что с ним будет после выхода на свободу. Боюсь, что он здесь сломается психологически. Ему будет очень тяжело, ведь его никто здесь не ждет. Его место занято коллегами, которые активно строят карьеру», — рассуждает близкий друг Михаила.