«ИноСМИ»: Болливуд заполняет вакуум кинематографа после ухода Голливуда из России

После ухода Голливуда из территории России этот культурный вакуум заполнил Болливуд. Об этом пишет газета The Times of India. Эксперты говорят о большом потенциале для сотрудничества Нью-Дели и Москвы в сфере кинематографа, однако признают, что на выпуск одного кинофильма в РФ может уйти не менее года.

В предвкушении высокого спроса известные кинотеатры столицы - "Премьер холл", "Синема парк", "Формула кино", "Каро", "Киномакс" еще весной переключились на Болливуд. С того времени многие из них показывают болливудские ленты. На открытии Московского международного кинофестиваля-2022 состоялся показ фильма "Чарулаты". Зрители хорошо приняли индийские произведения, поэтому киноманы надеются на тесное сотрудничество в области кинопроизводства.

При этом основатель российско-индийского центра Биман Бхаттачарджи подчеркивает, что на территории РФ производство картин Индии очень сложный процесс.

"Всем сторонам выпуск болливудских индийских фильмов здесь представляется простым и быстрым процессом. На деле вся эта процедура (речь идет о получении лицензии, создании субтитров, дубляжа, релиза) может занять год или больше. Это мы говорим только про один фильм", — сказал он.

Мирзоян также добавил, что в России большинство индийских кинокартин выпускаются с субтитрами, только малая их часть дублируется.