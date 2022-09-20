Яна Рудковская продемонстрировала фигуру в винтажном костюме Chanel

Яна Рудковская снялась в костюме Chanel 20-летней давности. Российский продюсер показала роскошную фигуру.

Новые снимки появились в Instagram-аккаунте. Рудковская снялась на пляже. При этом телеведущая позирует перед камерой в оранжевом костюме с логотипами Chanel.

Наряд состоит из юбки немного выше колена, топа и кофты на молнии. Светская львица распустила волосы, а также дополнила свой образ стильными солнцезащитными очками.

«Цвет настроения оранжевый. Перешла на винтаж! Костюм от Chanel я носила 20 лет назад. Тогда родился Коля! Сохранила его, а теперь он в теме. Самое главное, что у меня тот же размер! За другие оранжевые аксессуары — лайк!» — написал Яна.

Поклонники в свою очередь высоко оценили снимки. Кроме того, подписчики продюсера написали много хвалебных комментариев.