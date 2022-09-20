Адвокат Броницкий разъяснил, кого по состоянию здоровья не призовут при мобилизации в РФ

В России объявлена частичная мобилизация. Главный вопрос, который интересует многих россиян, кого призовут, а кого нет. Одним из ключевых факторов является состояние здоровья. Решение по призывникам принимают в военно-врачебной комиссии, определяя годность каждого мужчины.

Юрист по медицинскому праву Сергей Броницкий решил объяснить, кого могут призвать, а кто по-прежнему останется на гражданке.

Если говорить только об указе об объявлении мобилизации, он распространяется на всех, помимо не пригодных или временно не пригодных. Информация о годности есть в личном деле, написана она в военном билете человека. У кого десять лет назад была категория А, могут призвать. Уже на врачебной комиссии посмотрят и определят другую категорию годности. Годность определяет только военно-врачебная комиссия. Самому призывнику определить это невозможно. У каждой болезни есть риски и степень, - говорит юрист.