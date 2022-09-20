КП: Раскрыты детали личной жизни погибшего сегодня в ДТП режиссера Сергея Пускепалиса

Сегодня, 20 сентября 2022 года, на трассе "М-8" (на въезде в Ростов) произошло ДТП. В машине, попавшей в аварию, находился 56-летий популярный российский актер и режиссер Сергей Пускепалис. Артист скончался от полученных травм. «КП» раскрыла детали личной жизни знаменитого худрука Волковского театра.

Оказывается, Сергей не хотел и не планировал связывать жизнь с актерской профессией. Однако благодаря личным качествам в итоге добился немыслимых успехов в области кинематографа.

После окончания восьмого класса Сергей за компанию поступил вместе с друзьями в театральное училище. После приезда в Москву он стал студентом столичного ГИТИСа. Окончив заведение, Пускепалис снимался в фильмах. Свою известность актер получил после роли капитана Грекова в кинофильме "Жизнь и судьба". Несмотря на популярность, артист театра и кино всегда был добрым, скоромным, порядочным.

Первый брак актера с Эльвирой Данилиной продлился всего 3 года. В 1991 г. худрук женился второй раз. Его избранницей стала Елена Петрова, с которой он прожил счастливых 30 лет.