Критик Бабичев считает, что у Макса Барских мало шансов покорить западную публику

Музыкальный критик Евгений Бабичев высказался о желании Макса Барских покорить западную сцену. Как считает продюсер, у украинского певца немного шансов покорить публику Запада с англоязычными песнями.

«В 2015 году он записал мини-альбом из 5-ти песен. Ну и что из этого получилось. Стал он востребованным в США и популярным в Европе? Все осталось по-прежнему. Выступал Макс в Европе, и в Прибалтике с гастрольными турами. Это были концерты для россиян, которые там сейчас живут или отдыхают», - высказался Бабичев.

Критик подчеркнул, что на Западе такие исполнители не котируются, но шансы у Барских есть. Это дело скорее случая, чем упорства и таланта, заключил эксперт.

Напомним, Макс Барских намерен завоевать иностранного слушателя. Певец из Украины в настоящее время подготавливает новый англоязычный альбом. Исполнитель даже сменил псевдоним на Mick Sunday и успел презентовать видеоклип на песню I feel good.