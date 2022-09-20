Осенние концерты рок-группы «Сплин» отменены сразу в нескольких российских городах

Концерты рок-группы «Сплин» отменены сразу в пяти российских городах. Последнее выступление данного коллектива прошло в августе. Об этом говорится в сообщении организаторов в социальных сетях.

Выступления Александра Васильева и его группы, запланированные на конец сентября и начало октября, перенесены. Так, не состоится концерт в Череповце, Владимире, Ярославле (28 сентября), Нижнем Новгороде. Предварительно известно, что они пройдут в середине апреля. Также не сможет выступить «Сплин» в Туле.

Во всех случаях отмена концертов объясняется некими «техническими причинами». При этом ранее потребовал запретить коллектив во Владимире депутат-единоросс Александр Цыганский. По заявлению политика, жители города протестуют против появления рок-группы в городе.

Стоит отметить, что всего в 2022 году году у «Сплина» не отменены лишь два концерта. В Архангельске и Твери.

В августе Александр Васильев во время фестиваля в Воронеже поддержал музыкантов, уехавших из России. Лидер колектива сказал, что он рад видеть людей, «сохранивших милосердие, человеколюбие и сострадание». Именно поддержка артистов, выступаюющих против СВО не согласных с политикой Кремля, погла стать причиной отмены.