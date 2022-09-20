Первая жена погибшего актёра Пускепалиса Данилина не может поверить в смерть супруга

Бывшая жена погибшего актёра кино Сергея Пускепалиса Эльвира Данилина дала первый комментарий по поводу страшной трагедии. Женщина до сих пор не может поверить в смерть своего первого супруга.

Эльвира подтвердила журналистам печальную новость. При этом Данилина отметила, что до сих пор не может и не хочет верить в случившиеся.

«‎Это правда. Это потрясение. Я 10 минут назад узнала, пытаюсь сейчас прийти в себя», — говорит 56-летняя женщина.

Отметим, что Сергей и Эльвира прожили в браке всего три года. Будущие супруги учились вместе в Саратовском театральном училище, только Эльвира на 2 курса младше. Друзья и сокурсники вспоминают, какая между Элей и Серёжей кипела любовь, какие у них были страсти, сверкали искры. Молодых считали самой эффектной и красивой парой в городе, все радовались их счастью.

Сам актёр никогда не говорил о деталях романа с Данилиной. Актриса же неоднократно сообщала, что в их союзе не хватало мудрости. В силу своей молодости и неопытности им не удалось сохранить семью. После расставания их дороги разошлись – Сергей женился и уехал в Москву с семьёй, а актриса продолжила работать в Драматическом театре.

Напомним, с около 11.00 (мск) в жуткой аварии погиб легендарный Сергей Пускепалис. Авто, в которой ехал артист, столкнулось с большегрузом. В Ford Transit. на переднем сидении которого ехал Пускепалис, врезался в грузовик в Ярославской области. И актер, и водитель умерли на месте ДТП. Дальнобойщик Георгий Августовский снйчас в реанимации. После столкновения машину развернуло прямо на встречную полосу, поэтому у Сергея не было шансов на жизнь.



