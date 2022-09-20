Пластический хирург Виолетта Терешкова сообщила о возможных операциях, которые делала певица Нюша

Певица Нюша (она же Анна Шурочкина) неоднократно посещала врачей для улучшения внешности. Как говорит известный пластический хирург, не исключено, что российская певица проводила хирургические вмешательства.

Виолетта Терешкова сообщила, какие операции по улучшению своей внешности делала популярная артистка.

«По фото могу точно определить, что была сделана коррекция носа, увеличены губы ботоксом, проведены стоматологические услуги, несомненно. Наверняка, была коррекция рта. Речь идет о поднятии уголков губ», –заявила специалист.

При этом доктор не исключил другие косметические процедуры:

«Судя по всему, делалась биоревитализация лица. Под кожу вводят гиалуроновую кислоту, стимулирующую синтез коллагена».

По словам Терешковой, Нюша немало заплатила за свои процедуры. Хирург считает, что пластические операции могли пройти за рубежом.