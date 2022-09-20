Появилось видео, как Жириновский еще 10 лет высказал Пугачевой все, что о ней думает

Владимир Жириновский еще 10 лет назад прямо в лицо сказал все, что думает о Алла Пугачевой. Видео скандального депутата Государственной Думы появилось 19 сентября.

На опубликованом видеовыступлении г-на Жириновского, снятом в 2012 году, видно, как Владимир Вольфович осадил Примадонну. Красномовную речь политика в определеный момент прервала Алла Борисовна, назвавшая государственного деятеля "позором страны". Председатель ЛДПР не смолчал и резко ответил артистке в привычной манере.

Вы, артисты, как проститутки, ложитесь под руководителя за деньги. Завтра я приеду в Кремль, все вы будете лежать, а я буду плевать на вас плевать и вытирать об вас ноги, — заявил политик.

Напомним, Жириновский умер 6 апреля 2022 года. Скончался он в 75-летнем возрасте от осложений коронавируса. У политика диагностировали анемию, сепсис, проблемы с почками и поражение 75% легких.

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