Поплавская о Бузовой: «К культуре она никакого отношения не имеет!»

Выступление Бузовой на фестивале VK Fest привело Поплавскую в бешенство. Яне не понравилось, в каком виде появилась Ольга перед публикой. Также актриса возмущена высказываниями телеведущей о любви к большим пенисам.

Поплавская приняла участие в очередном выпуске шоу вместе с Машей Малиновской, в котором они обсудили актуальные темы в российском шоу-бизе, включая недавнее скандальное высказывание актрисы театра об Бузовой:

«Я ее не называла говном. Произнесла общепринятое выражение, что не тонет. Это сказано в адрес людей, которые не обладают талантами, но не тонут и все время находятся на плаву».

55-летняя Поплавская возмущена тем, что певица, несмотря на все неудачи, пользуется популярностью у россиян.

«Для меня, человека, который растит талантливых актеров, странно, когда она не обладает вокальными данными, все время поет под фанеру, глупа, не образована, при этом считает, что представляет нашу культуру. К культуре она никакого отношения не имеет!» — считает звезда.

Малиновская согласилась с собеседницей. Как отметила Маша, Бузова не обладает не голосом, но и яркой, эффектной внешностью.