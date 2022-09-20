Психолог Гладышева указала на странности в поведении Гузеевой в шоу «Голос 60+»

Лариса Гузеева сменила Дмитрия Нагиева на посту ведущего в шоу «Голос 60+». Но знаменитая сваха с большим опытом на экране телезрителям не зашла. Они заявили, что якобы теледива ведет себя высокомерно и самовлюбленно.

На этот счет решила высказаться психолог Марина Гладышева. По словам коуча, Гузеева ведет себя весьма странно.

Первое, что мне бросается в глаза - это то, как Лариса держит микрофон. Она его за самый низ схватила, кончиками пальцев, а не ладонью. Выглядит очень странно. Так, словно она проявляет брезгливость или манерность. Зрители считывают это как нечто негативное. К тому же, в разговоре с женщинами Гузеева ставит руку раскрытой ладонью к собеседницам – это ведь барьер. А от мужчин, которые тянутся ее поцеловать, отклоняется и смотрит с подозрением. Видно, что ей очень неприятен контакт с незнакомцами, - отмечает психолог.

Эксперт заключает, что по сравнению с Дмитрием звезда из-за этого выглядит бесчувственной и холодной. У прежнего ведущего было тесное общение со всеми участниками, которое не вызывало у него негатива. Нагиев всегда шел на контакт с людьми, раскрывал руки, демонстрировал дружеские объятия.



