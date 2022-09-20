Психолог Ионов: Орбакайте обижена на Аллу Пугачеву из-за рождения Лизы и Гарри

Алексей Ионов рассказал, за что Кристина Орбакайте могла обидеться на Аллу Пугачеву. Психолог раскрыл возможную причину. Эксперт считает, что произошло это из-за рождения Лизы и Гарри Галкиных.

Орбакайте на мать может быть обижена за отсутствие внимания в детстве. Поэтому Кристине сложно сейчас принять маленьких брата и сестру, на которых сегодня направлена большая любовь народной артистки. По крайней мере, в этом уверен семейный психолог.

Алексей Ионов говорит, что Кристина появилась на свет в начале творческой карьеры Пугачевой. Детство будущей певицы прошло за кулисами. Маленькая Кристина все время сидела и ждала, когда же мама придет к ней со сцены.

По словам специалиста, появление двойняшек в жизни Аллы Борисовной стало настоящим ударом для ее старшой наследницы. Примадонна, закончив музыкальную карьеру, целиком и полностью погрузилась в материнство. Орбакайте, само собой разумеется, обидно за то, что самый родной человек не уделял ей когда-то столько времени и внимания. Это сильно раздражает экс-супругу Преснякова в глубине души.

Ситуацию спасти может проработка проблемы с профессиональным психологом, заключает эксперт. Хотя знаменитостям такого уровня сложно признавать подобные нюансы, поэтому обращаются они за помощью к специалистам крайне редко.