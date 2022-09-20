Располневшая певица Наташа Королева обратилась в специализированную детокс-клинику

Заметно располневшая Наташа Королева обратилась в известную детокс-клинику в Кисловодске. Обратилась за помощью артистка после волны хейта в свой адрес.

Дело в том, что Наташа заметно располнела. Так, недавно исполнительница появилась на публике в ужасной физической форме. В связи с этим в адрес певицы, которая набрала лишние килограммы, посыпалась масса негативных сообщений.

Судя по всему, именно из-за этого Королева принялась приводить себя в хорошую физическую форму. У себя в социальных сетях артистка заявила, что решила обратиться в специализированную детокс-клинику в Кисловодске.

Некоторое время супруга Тарзана проведет в этом учреждении, чтобы привести себя в порядок. По словам Наташи, впереди ее ждет большое количество разных процедур, прогулки на свежем воздухе, медитация, йога и правильное питание.