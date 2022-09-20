Российским звёздам «всё равно», как концерт Шнурова в Дубае скажется на отношениях с ОАЭ

Российским звёздам «всё равно», как концерт Сергея Шнурова в Дубае скажется на отношениях с ОАЭ. Об этом пишет «Ридус».

Продюсер Иосиф Пригожин коротко ответил на вопрос, сможет ли предстоящее выступление Шнура в Дубае каким-либо образом испортить отношения Объединённых Арабских Эмиратов и Российской Федерации.

«Мне все равно, точка», — сказал супруг Валерии.

Певец Стас Михайлов и представитель журналистки Ксении Собчак тоже дали понять, что концерт рок-коллектива их не интересует. Ранее некий пользователь с ником Alex Ti опубликовал петицию с требованием запретить Сергею Шнурову и музыкантам группы «Ленинграда» выступление в Эмиратах. Требование поддержали 1600 человек.

По мнению авторов петиции, специфический стиль Шнура с обилием матов, сексуальной и алкогольной тематики не нужен мусульманской стране с весьма строгими правилами.

Кроме того, россияне считают, что это выступление испортит имидж РФ «в стране, которая после начала СВО продолжает развивать с Россией культурные, торговые и экономические связи».