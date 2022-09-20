Рост этнической преступности в Санкт-Петербурге отпугивает туристов

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Рост этнической преступности в Санкт-Петербурге отпугивает туристов
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Туристы опасаются ехать в Санкт-Петербург из-за резкого роста этнической преступности. Зажиточные гости Северной столицы все чаще становятся жертвами мошенников, что доказывается на примере возбужденных уголовных дел.

СМИ неоднократно обращали внимание, что Санкт-Петербург при губернаторе Александра Беглова начал резко терять туристическую привлекательность. Способствует этому разрушение объектов культурного наследия, а также ряд провальных реформ, усложнивших жизнь не только жителям города, но и гостям Северной столицы.

К этому прибавился рост этнической преступности. Так, объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга за несколько минувших месяцев рассказала о двух резонансных делах, фигурантами которых стали выходцы из стран ближнего зарубежья.

13 мая Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Г.Дадаева, Ш.Додоева, И.Приходько и В.Юрченко, которые обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных п.а ч.4 ст.158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере). Согласно материалам дела, Дадаев создал организованную группу для краж имущества туристов, прибывших в Петербург.

По версии следствия, соучастники прибыли станции метро «Владимирская» и начали присматриваться к карманам и сумках иностранных граждан. Они заметили гражданина Королевства Бельгии, который направлялся ко входу в отель «Достоевский». Уже у входа группа лиц создала вокруг потерпевшего «толкучку», в момент которой один из участников группировки вытащил из карамана иностранца сумму в 100 евро. Помимо того, было установлено, фигурантами был совершен ряд аналогичных преступлений, где всем потерпевшим был причинен моральный вред и ущерб. Все фигуранты дела получили от 2,5 до 4 лет условно.

Спустя два месяца Куйбышевский районный суд огласил приговор в отношении Г.Харчилавы, К.Агрбы, Ф.Душатова и С.Меркулова, которые обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных п.а ч.4 ст.158 УК РФ (5 эпизодов), п.а ч.3 ст.161, п.а ч.2 ст.161 (грабеж) УК РФ. 

Следствием установлено, что Харчилава вступил в сговор с неустановленным лицом в целях хищения чужого имущества. Вместе они подошли к потерпевшему на улице Рубинштейна, где вытащили из кармана туриста имущества на сумму 6 500 рублей, после чего скрылись с места преступления и распределили между собой полученные деньги.

Помимо того, Харчилава также создал и возглавил организованную группу, способную на постоянной основе совершать кражу имущества туристов, являющихся иностранными гражданами. Следователям удалось доказать сразу несколько эпизодов, когда у иностранных граждан было похищено имущество. Все фигуранты дела в итоге получили от 4 до 5 лет заключения в колонии общего режима.

Стоит отметить, что фигурантами уголовных дел, связанных с преступлениями против туристов Петербурга, зачастую становятся выходцы из стран ближнего зарубежья, что говорит о росте этнической преступности. Подобные преступления, происходящие на регулярной основе в Петербурге с туристами, лишь отпугивают потенциальных желающих посетить Северную столицу.

Напомним, СМИ неоднократно обращали внимание на один из петербургских объектов, который часто попадает в криминальные хроники, связанные с преступлениями, совершаемыми иностранцами. Речь идет о Софийской овощебазе. При попустительстве Беглова она превратилась в рассадник криминала. Оттуда на регулярной основе поступают новости о различных конфликтах. Доходило даже до убийств. Так, в конце августа гонки по территории овощебазы привели к гибели четырех человек. Правоохранители довольно часто проверяют овощебазу, однако должного результата рейды не приносят.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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