Стало известно, как живут дети и вдова актера Сергея Бодрова через 20 лет после его гибели

Стало известно, как дети Сергея Бодрова сегодня выглядят и чем они занимаются. У актера, который 20 лет назад трагически погиб в Кармадонском ущелье Северной Осетии в возрасте 30 лет, остались супруга и двое детей.

К членам семьи Бодрова всегда приковано много внимания. Публику интересует жизнь вдовы Светланы и ее детей. Впервые Бодров стал отцом в 1998 году. Возлюбленная подарила ему дочку Олю. Сын Саша у супругов родился в 2002 году, за четыре месяца до гибели своего отца.

Сегодня наследники актера — уже взрослые. Они ищут себя в жизни и строят карьеру. Ольга решила пойти по стопам папы, она окончила ГИТИС и является актрисой. С 2020 года она замужем за актером Сергеем Быстровым.

Младший сын Сергея, 20-летний Александр, музыкант. Он выступает под псевдонимом sanCheezeS. Молодой парень выпустил три мини-альбома, он активно ездит по фестивалям и практически не общается с прессой.

Вдова Бодрова продолжает работать на Первом канале. Второй раз Светлана, которая воспитывала в одиночку детей, замуж так и не вышла.



