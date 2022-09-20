Погибший актёр и режиссёр Сергей Пускепалис мог не оставить завещания на своё наследство

Последние годы актёр Сергей Пускепалис жил в Ярославле, так как являлся художественным руководителем местного театра им. Волкова. Также у семьи артиста кино была квартира в Железноводске, именно там он провел детство.

«У нас там квартира с супругой, мы там оборудовали родовое гнездо. Красивый и светлый край, чистый воздух, русские Карловы Вары», — говорил актёр.

У Сергея остались жена Елена, сын Глеб и внучка. Спустя некоторое время убитой горем семье придется подумать о наследстве.