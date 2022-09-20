Президент Путин назвал покойного Сергея Пускепалиса талантливым актером и режиссером

Президент РФ Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким покойного Сергея Пускепалиса. По словам российского лидера, погибший артист - «бесконечно талантливый, увлеченный человек, самобытный актер и режиссер». Обращение было опубликовано на официальном сайте Кремля.

Напомним, что актер театра драмы имени Федора Волкова погиб сегодня, 20 сентября. Худрук скончался в результате смертельного ДТП в Ярославской области. Водитель минивена, за рулем которого находился водитель Сергея, врезался в фуру. Он также умер на месте инцидента. Водитель фуры сейчас в больнице.