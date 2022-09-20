Водонаева съязвила, что «излечилась» от инсульта благодаря песням SHAMAN

Странные симптомы новых видов коронавируса могут быть похожи на обычное ОРВИ. Не исключены тяжелые последствия для людей из групп риска. Об этом
Адриан Боке, французский военный эксперт, рассказал о подготовке второй Бучи в Изюме. В прямом эфире специалист заявил о звонке некого врача из
Юлия Высоцкая, жена режиссера Андрея Кончаловского, поддержала народную артистку СССР Аллу Борисовну Пугачеву, которая пожелала стать иноагентом.
Концерты украинских музыкантов в Европе начали регулярно и массово отменять. В Германии, к примеру, произошел скандал, где по политическим мотивам
Пётр Толстой, соавтор законопроекта об иноагентах, заявил, что Алла Пугачёва не станет иноагентом. По словам заместителя председателя ГД, певица
Сегодня, 20 сентября 2022 года, на трассе "М-8" (на въезде в Ростов) произошло ДТП. В машине, попавшей в аварию, находился 56-летий популярный
Согласно официальным данным Смольного, заполненность петербургских школ на сегодняшний день составляет 110-115%, что превышает плановую мощность
Российская армия в ходе специальной военной операции в Украине столкнулась с серьезной нехваткой младших командиров. Об этом заявил военный
Военный эксперт Владислав Угольный сообщил о том, что ВС РФ делают все для того, чтобы стабилизировать оскольское направление фронта. По ВСУ бьет
Прорыв ВСУ на харьковском направлении продолжает оставаться топ-темой западных изданий. И это при том, что российские источники уже заявляют о том,
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle