Водонаева съязвила, что «излечилась» от инсульта благодаря песням SHAMAN

Алена Водонаева, экс-участница Дома-2 и телеведущая, высмеяла высказывание SHAMAN (Ярослава Дронова) о том, что его творчество якобы «излечивает». В своем Telegram-канале звезда съязвила, что «излечилась» от инсульта благодаря композициям артиста.

Музыкант ранее заявил, что поклонники ему неоднократно писали о исцелении после прослушивания его песен. Водонаева посмеялась над высказываниями исполнителя. Алена пошутила, что благодаря творчеству артиста даже смогла избавиться от инсульта.

Ранее теледива признавалась, что ей совершенно не нравится отечественная музыка. Звезда говорила, что интересует ее лишь 1% из того, что на сегодняшний день исполняют российские певцы. По заявлению Водонаевой, она не может не слушать треки по типу «два притопа, три прихлопа», а также не может терпеть хиты «для караоке».