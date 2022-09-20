Впервые показан трейлер военного блокбастера «Лучшие в аду» от Евгения Пригожина

Трейлер нового фильма «Лучшие в аду» от бизнесмена Евгения Пригожина, произведенного на киностудии Aurum Production, появился в Сети.

Блокбастер посвящен военной тематике, как и прежние проекты петербургского предпринимателя. Помимо трейлера разместили анонс и постер кинокартины.

«У нас есть контракт. Контракт с компанией, контракт с родиной, с совестью, и мы будем исполнять его до конца. Живыми или мертвыми. Мы знаем, что попадем в ад, но в аду мы будем лучшими», — данными словами ограничивается описание фильма в постере.

Его создатели пока не раскрывают подробности сюжета. Неизвестными остаются также имена задействованных в картине актеров, сценаристов и режиссеров.

Российской публике хорошо известны проекты Aurum Production. «Ржев», в частности, рассказывает о событиях времен Великой Отечественной войны. Действия картины «Солнцепек» происходит в 2014 году в Донбассе. Сюжет «Туриста» крутится вокруг антитеррористической операции в ЦАР.