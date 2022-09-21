Ходаковский: Украина попытается нас подвинуть по максимуму еще до наступления результатов мобилизации

Командир батальона «Восток» в ДНР Александр Ходаковский заявил, что поддерживает решение российских властей о проведении частичной мобилизации в стране.

По его словам, процесс накопления ресурса в России уже начался, однако он потребует определенного времени. И Украина попытается использовать его с пользой для себя. Комбат прогнозирует, что ВСУ сделают все для того, чтобы развить успех своего контрнаступления.

«Теперь противнику нужно ловить момент, и пока результаты принятых решений не заработают - попытаться нас подвинуть ещё по максимуму. Вопрос - готовы ли мы? - остается открытым», - честно признал комбат в своем Телеграм-канале.

Вчера Ходаковский заявил о том, что на правобережье Херсонской области ВС РФ недополучают огневой поддержки.

«На вопрос, - почему? - слышат ответ: ждём наступления - экономим боеприпасы», - пояснил он.

Специальная военная операция, напомним, длится почти семь месяцев.